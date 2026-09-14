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Dünya
AA 14.09.2026 09:43

Kuzey Kore gerçek mühimmatlı tatbikat düzenlediğini duyurdu

Kuzey Kore, topçu sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Kuzey Kore gerçek mühimmatlı tatbikat düzenlediğini duyurdu

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Pyongyang, 12 Eylül'de, entegre silah kontrol sisteminin işleyişine yönelik uygulamaların yapıldığı bir tatbikat düzenledi.

Topçu sistemleri ve İHA'ların kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatını izleyen Mareşal Pak Jong Chon, kullanılan silah sistemlerinin "devasa yıkıcı güç" sergilediğini ifade etti.

Pak, tatbikatın "düşmanın silahlı kuvvetlerini örgütsel ve yapısal olarak etkisiz hale getirme konusundaki uzmanlık seviyesini artıracağını" belirtti.

Kuzey Kore'nin düzenlediği tatbikat, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın "Freedom Edge" askeri tatbikatını tamamlamasından bir gün sonra yapıldı.

Farklı türde silahların eş zamanlı ateşlendiği tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin hava savunma sistemlerini aşma kapasitesinin geliştirilmesini amaçladığı değerlendiriliyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 12 Eylül'de yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne bir dizi kısa menzilli füze fırlattığı, füzelerin denize düşmeden önce yaklaşık 250 kilometre mesafe katettiği aktarılmıştı.

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Kuzey Kore İnsansız Hava Aracı (İHA) ABD
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