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Türkiye
AA 14.09.2026 10:24

8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Hesaplarda 17,7 milyar liralık hareketlilik

Yasa dışı bahis suçuna yönelik 8 il merkezli operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Hesaplarda 17,7 milyar liralık hareketlilik

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yasa dışı bahis suçuna yönelik 8 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Adıyaman, Çorum, Konya, Manisa, Muş, Muğla, Siirt ve Tekirdağ merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları belirlendi.

Operasyonlar kapsamında 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı Bahis MASAK
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