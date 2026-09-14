Okullar açıldı, İstanbul'da sabah trafiği yoğunlaştı

Eğitim ve öğretimin başladığı gün, sabahın erken saatlerinde başlayan kısmi yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan itibaren trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Çakmak Köprüsü-Kadıköy istikametinde ara ara yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik'te, Edirne istikametinde ise Cevizli, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'nde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca Gişeleri ile Altunizade'ye, Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında ise Beykoz'dan Paşabahçe'ye kadar her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa Yakası'nda kısmi yoğunluk

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında kısmen yoğunluk görülüyor.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 53'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

İstanbul Valiliğince 19 bin civarında servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirildiği için özel saat uygulaması yapılmasına karar verilmişti.

Trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmek adına bugün için kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimi 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştı.