İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 ölü

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayması sonucu Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevreye yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.
Yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.