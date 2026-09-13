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Türkiye
AA 13.09.2026 20:37

İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayması sonucu Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevreye yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 ölü

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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