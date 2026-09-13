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Eğitim
AA 13.09.2026 20:51

Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu

Bakan Tekin, Öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri günden bugüne, eğitim politikalarını şekillendirirken öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar aldıklarını ifade etti.

İstişare kültürünü maarif anlayışlarının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu anlayışımız doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
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