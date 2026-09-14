Bursa'da hatalı sollama yapan tır motosiklete çarptı: 2 ölü

Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkiinde, hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Ö'nün kullandığı tır ile karşı yönden gelen Remzi M. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tır şoförünün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.