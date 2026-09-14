Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Bakanlığın internet sayfasında yer alan bilgiye göre Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler ile bakanlık personeline kısa mesaj yoluyla video mesajı gönderdi.

Tekin, öğretmenlere yönelik video mesajında, "Kıymetli Meslektaşım, yeni eğitim-öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor." ifadelerini kullandı.

Anneler ve babaların evlerinin en kıymetli varlıklarını öğretmenlere teslim ettiğini aktaran Tekin, "Çocuklar, meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin, çocukların hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberler olduğunu vurgulayan Tekin, bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylenen küçücük bir sözün yıllar sonra hayatına yön verecek bir pusulaya dönüşeceğini kaydetti.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara adil, erdemli ve sevgi dolu birer insan olmayı öğretmek bütünüyle sizin maharetli ellerinizde şekilleniyor. Yeni eğitim-öğretim yılında hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. Bu yolda yarınlarımızı inşa edeceğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, doğrudan sizin inancınız ve gayretinizle gerçeğe dönüşecek. Evlatlarımızı köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme gayemizin tezahürü 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' de en çok sizin şefkatli yüreğinize ve bilginize emanettir. Sınıflarınızda çocuklarla baş başa kaldığınızda verdiğiniz o muazzam emeği bütün kalbimle görüyor, biliyor ve bu kıymetli sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki evlatlarımızın ellerinden sımsıkı tutuyorsunuz. Yeni eğitim-öğretim yılınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını içtenlikle diliyorum."

"'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bizzat sizin memleket sevdanız ve el birliğiyle yükselecek"

Bakan Tekin, Bakanlık personeline yönelik video mesajına "Sevgili çalışma arkadaşım, Maarif ailemiz için yepyeni bir döneme daha başlıyor, eğitim yuvalarımızın kapılarını yavrularımıza açmanın tarifsiz coşkusunu yaşıyoruz. Evlatlarımız o neşeli sesleriyle okulları doldururken bu büyük kavuşmanın ardında yatan sarsılmaz emeğinizi ve gayretinizi yüreğimde hissediyorum." cümleleriyle başladı.

Anneler ve babaların göz bebeklerini kendilerine emanet ettiğini, bu büyük emaneti hakkıyla omuzlamanın, ancak özveri ve insana duyulan derin saygıyla mümkün olduğunu belirten Tekin, şunları ifade etti:

"İnsan yetiştirmenin o mukaddes sorumluluğuna, kurumlarımızın her bir noktasında nefes veriyorsunuz. Her biriniz, çocuklarımızın güvenle büyümesi için çabalayan kıymetli mesai arkadaşlarımsınız. Görevinizi ifa ederken işinize kattığınız içtenlik, evlatlarımızın hayatına daima iyilikle dokunuyor. Bugün çocuklarımız için gösterdiğiniz çaba, memleketin her köşesinde evlatlarımızın yıllar boyu sırtını yaslayacağı sağlam bir duvara dönüşüyor. Bizler ülkemizi umut dolu ufuklara taşırken asıl kudretimizi sizin bu adanmışlığınızdan alıyoruz. Hedeflerimizi çizen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bizzat sizin memleket sevdanız ve el birliğiyle yükselecek. Maarif camiamız adına gösterdiğiniz o büyük titizliği ve eğitimin ufuklarına kazandırdığınız değerleri takdir ediyor ve bu onurlu yürüyüşte sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyorum. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılımızın tüm maarif ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."