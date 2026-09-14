Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başvurular üzerine sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığının daha önce duyurulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların da kolluk birimince sürdüğü ifade edildi.