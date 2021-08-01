İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Gazipaşa ve Bodrum'daki orman yanıgını da kontrol altında

Bakan Pakdemirli, Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı.

Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

111 orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, an itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

Pakdemirli, son 5 günde 111 yangının kontrol altına alındığını, 3 ilde 6 yangının devam ettiğini belirtti.

An itibariyle devam eden yangınlara



13 uçak,

9 İHA,

45 helikopter,

1 insansız helikopter,

708 arazöz ve su tankeri,

120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor. pic.twitter.com/xIHEBo4lYb — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Manavgat’taki yangında, 2'si yeni toplam 7 can kaybının olduğunu duyurdu. Koca, yangından etkilenen 507 kişiden 497’sinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz.

Mersin’deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sı tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17’nin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı VE 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."