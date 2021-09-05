Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Marmara'ya "sağanak" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.
Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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