Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Umut Arslan yönetimindeki minibüs, 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde'de Mehmet Deligöz idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Gürkan Özcan, Mehmet Aşar ve Fuat Aslankaya ile minibüsteki Umut ve Serdar Kirenli, Ömür, Emre Can ve Emine Aksoy yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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