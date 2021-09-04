Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın renginin COVID-19 risk haritasında maviye döndüğünü duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi. Maraş'tan yeni beklentilerimiz var. Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."