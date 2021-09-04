Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış ve Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Kurdele kesiminden önce sahneye çocukları davet eden Erdoğan, daha sonra uzaktan bağlantı ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gerçekleşeceği alanda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a bağlandı.

Erdoğan kürsüye çağırdı

Kalabalığın arasında 11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın isimli bir kız çocuğunun ağladığını fark eden Erdoğan, onu da kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti.

Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.

"Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu"

5 yaşından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediğini söyleyen Günaydın, duygularını şöyle anlattı:

"Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım. İstanbul’dan Trabzon’a anneanneme ziyarete gelmiştik. Oradan buraya geldik. Böylece Cumhurbaşkanımıza yaklaşabildim. Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Kürsüye çıkamamıştım ve ben de o sırada ağlamıştım, yaklaşamadım diye. O sırada kendisi beni fark etti ve eliyle gel işareti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan ‘bu kızımızı da sahneye alalım’ dedi. Sonunda bende yanına gidebildim."