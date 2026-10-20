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Türkiye
AA 20.10.2026 08:17

Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara merkezli farklı illerde terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğince Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarına mali destek sağlamak veya bu kişileri satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak amacıyla bağış toplandığı bilgisi iletildi.

Almanca konuşulan ülkelerdeki bağışların, genellikle Suriye'den koordine edilen Telegram kanalları aracılığıyla toplandığı belirtildi.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terörle Mücadele Daire Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve MASAK ile HTS analizleri sonucunda şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 16 kişi belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin Suriye, 1'inin Özbekistan vatandaşı olduğu saptandı.

Bu kapsamda, Ankara merkezli farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatılan 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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