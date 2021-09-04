Ukraynalı iş kadını Asonova Acahoba, geçtiğimiz perşembe günü Şişli'deki bir estetik merkezine gitti.

Serviste fenalaştı

Aynı anda birden fazla estetik operasyonu geçiren Acahoba, serviste fenalaştı.

Acahoba'ya ilk müdahale klinikte yapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. 42 yaşındaki Acahoba, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılık harekete geçti. Kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Operasyonun yapıldığı kliniğin yetkilileri, ölümün sağlık sorunlarından kaynaklandığını iddia etti.

Acahoba'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.