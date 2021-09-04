Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Anamur ilçesinde aydınlatma direğinin beton bloğuna çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Çağlar idaresindeki otomobil, Demirören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğinin beton bloğuna çarptı.
Kazada, sürücü Yusuf Çağlar ile Mehmet Çağlar hayatını kaybetti, Asiye, Zübeyde Gizem ve Asel Emine Çağlar yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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