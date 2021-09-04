Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Göcek açıklarındaki Göbün Koyu yakınında bulunan lüks teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin söndürdüğü tekne karaya çekilirken, teknedeki 4 kişi bota alındı.
Etiketler: Yangın
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