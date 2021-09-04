Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ferhat Taşkıran'ın kullandığı otomobil ile Seyithan Karataş yönetimindeki tır, Baykan-Siirt kara yolu Çaykaya mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Taşkıran hayatını kaybetti, Ahmed Beşir, Nursena, Furkan, Sema ve Mihrican Seval Taşkıran yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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