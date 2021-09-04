Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara giriş yasağını 30 Eylül'e uzattı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak.
Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle ağustos ayında giriş yasağı getirilmişti.
30 Eylül'e uzatıldı
Edirne Valiliği aldığı yeni kararla söz konusu yasağı 30 Eylül saat 24.00'e uzattı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.
Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf olduğu belirtildi.
Etiketler: Orman Yangını
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