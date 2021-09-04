'Küresel Kaostan Çıkış için: Adalet ve Merhamet' şiarıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 18'inci kurultayı Aksaray'da başladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kurultayın açılışında konuşma yaptı. İmam hatip okullarına yönelik geçmişte yapılan haksızlıklara değindi.

Bakan Gül'den sivil anayasa vurgusu

Hak ve özgülüklerin yeni bir sivil anayasa ile güvence altına alınacağını söyledi:

"Hangi iktidar gelirse gelsin bu ülkede üniversite kapılarında başörtülüler zulme uğramasın, eğitim hakkı elinden alınmasın, mezhebinden, siyasi görüşünden yaşayışından dolayı ötekileştirilmesin diye bize düşen bir görevde yeni bir sivil anayasa ile tüm bu hak ve özgürlükleri 84 milyon için güvence altına almaktır."

"İmam hatiplilerin üniversiteye giriş başarısı takdire şayandır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, açılış konferansı verdi. İmam hatip okullarının sınavlardaki başarısından söz etti:

"Türkiye'de imam hatip okulları üzerinde baskılar oldu. Çok şükür bunların hepsini aşarak geldik. Son yıllarda imam hatiplilerin üniversiteye giriş başarısı takdire şayandır. Bu sene ilk bin içerisinde 387 imam hatiplinin derece yapmış olması da çok önemlidir."

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar üzerimize biçilmeye çalışılan gömleği onların bu gayretleri bu başarılarıyla yırtıp attık. Çok şükür bizler bu ülkenin geleceği için, yarınları için bu ülkenin daha iyi hizmet alabilmesi için ülkemizin refahı için bireyler yetiştirme noktasında sonuna kadar gayret edeceğiz."

Geçtiğimiz yıl çevrim içi düzenlenen kurultaya bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılım gerçekleşti.

Kurultay 5 Eylül Pazar günü de devam edecek.