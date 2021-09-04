Yeni Doğan Mahallesi´nde 2 katlı binanın birinci katında tek başına yaşayan 63 yaşındaki Ömer Bulduk´un kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi dumandan etkilendi

Daireye giren itfaiye ekipleri içeride Ömer Bulduk´un olduğunu fark etti. Bir itfaiye eri Bulduk´u sırtına alarak aşağıya kadar taşıyarak ambulansa bindirdi.

Olaya müdahale eden ekipler arasında 112 Acil Servis personeli Bahattin Ünlüer de dumandan etkilendi.

Hasta ve sağlık personeli olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.