Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ş.G. idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Ş.G. ile otomobildeki N.G. ve Z.G. yaralandı.
Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan N.G. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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