Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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