Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Pompalı tüfekle ateş açtı
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.
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