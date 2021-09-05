Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak, ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.
Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.
Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Haberler
- 23:42
- 00:03
- 22:57
- 22:58
- 23:35
Sıradaki Haber
Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz