Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 yaya yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Yusuf O'nun kullandığı minibüs, önce Kalender G. idaresindeki otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan yayalar Soner, Muzaffer ve Songül Cingöz ile otomobil sürücüsü Kalender G'yi ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan Songül Cingöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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