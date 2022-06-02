Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra başlayarak İç Ege'de Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, İzmir ve Manisa'nın doğusu, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın güneyinde akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak olması öngörülüyor.

Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.