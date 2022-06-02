Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Batman merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 18'i yakalandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Batman merkezli 6 ildeki farklı adreslere 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 18'i yakalandı.
Aramalarda silah ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve biri yurt dışında olduğu tespit edilen firari 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Etiketler: Batman Terörle Mücadele PKK/KCK
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