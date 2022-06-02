Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 79,05
[Fotoğraf: İHA]
Marmara Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son iki haftada yüzde 83,43'ten yüzde 79,05'e düştü.
Havaların ısınmasıyla barajların su seviyelerinde düşüş yaşanmaya başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83,43 iken, bugün itibarıyla yüzde 79,05 olarak ölçüldü.
2 hafta önce yüzde 75,71 dolu olan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 69,53 seviyelerine geriledi.
İstanbul'daki diğer barajların doluluk oranları ise şöyle: Alibeyköy yüzde 61.32 Büyükçekmece yüzde 89,18 Darlık yüzde 91,14 Sazlıdere yüzde 65.23 Elmalı yüzde 82.45 Istrancalar yüzde 97,65 Kazandere yüzde 100 Pabuçdere yüzde 94,64.
Son Haberler
- 12:41
- 12:37
- 12:24
- 12:34
- 12:34
Sıradaki Haber
Büyükçekmece’deki kazada can kaybı 3'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz