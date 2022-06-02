Havaların ısınmasıyla barajların su seviyelerinde düşüş yaşanmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83,43 iken, bugün itibarıyla yüzde 79,05 olarak ölçüldü.

2 hafta önce yüzde 75,71 dolu olan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 69,53 seviyelerine geriledi.

İstanbul'daki diğer barajların doluluk oranları ise şöyle: Alibeyköy yüzde 61.32 Büyükçekmece yüzde 89,18 Darlık yüzde 91,14 Sazlıdere yüzde 65.23 Elmalı yüzde 82.45 Istrancalar yüzde 97,65 Kazandere yüzde 100 Pabuçdere yüzde 94,64.