Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un farklı ilçelerinde turistlerin hedef alındığı gasp ve yankesicilik olayları üzerine soruşturma açıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, sözde pasaport sormak için durdukları turistlerin para ve cep telefonlarını çaldıkları tespit edildi.

Polis, yaptığı soruşturmanın ardından 2 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 13 ayrı yağma ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.