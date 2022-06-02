Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da şiddetli yağış: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Efeköy ile Ağzıkara köylerinde gece saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Efeköy'de yerleşim yerine yakın noktalarda bahçelerine giden 9 kişinin, evlerine geri dönmediği ve bölgedeki bir konteynere sığındıkları ihbarı yapıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştı. Konteynerde mahsur kalan 9 kişi, iş makinesi yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.
Ağzıkara köyünde de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.
Etiketler: Afyonkarahisar Yağış Sağanak
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