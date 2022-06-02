Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: Depo Photos]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.
Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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