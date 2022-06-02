Olay, dün Kumburgaz’da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti.

Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı.

Kazada 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver ve 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı. Bugün yaralılardan Murtaza Mardani isimli öğrenci de yaşamını yitirdi.

Ehliyetine el konulmuş

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler’in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

"Ciğerim soldu, gitti"

Hayatını kaybeden öğrencilerden Oğuzhan Kolver'in Büyükçekmece'de, Mehmet Alp Güney'in ise memleketi Ordu'da defnedileceği öğrenildi. Oğuzhan Kolver'in babası İlhami Kolver, "Kazayı internette gördüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Alkollüymüş herhalde sürücü. Pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.

Oğuzhan Kolver'in dayısı Sadi Göçmen "Okuldan çıkmış eve dönmek için durağa gitmiş. Araba çok süratliyken durağa giriyor, katliam yapıyor. Katliam gibi kaza. 15-20 öğrenci varmış durakta. Trafik kurallarına uymayanların gerekli cezaları almasını istiyorum. Bizim acımız çok büyük. Lise 2'nci sınıfa geçecekti. Okuyacağım büyük adam olacağım derdi" diye konuştu.