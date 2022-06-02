Dün akşam saatlerinde arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu İlkokulu'na giden 11 yaşındaki Eşref Güneş, dönüş yolunu kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi.

İnşaat alanında ayağı kayan Güneş, inşaatın temelindeki demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Eşref Güneş'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

"İnsan hayatına önem verilse o inşaatın çevresi kapatılırdı"

Amca Mehmet Güneş, "Evin yanında okul var. Okulda top oynamaya gitmiş. Dönerken inşaatın açıkta olması nedeniyle kestirme olsun oradan gidiyor. İnşaata girince, ayağı kaymış. Temel de yeni atılmış, temelin demirleri dışarıda düşünce demirler boğazına saplanmış. Olay yerinde hayatını kaybetmiş. Aktif bir çocuktu ama söz dinlerdi. İleride polis olacağım, avukat olacağım diyordu. Derslerine iyi çalışıyordu. Eğer para varsa işin içinde insan hayatı yok. İnsan hayatına önem verilse o inşaatın çevresi kapatılırdı. Bunu ne denetleyen belediye var ne zabıta var. İnsan hayatı çok ucuz, annesi perişan halde, ailesi perişan halde, biz de perişanız. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" dedi.

"Herkesin girmesi için gayet açık bir zemin oluşturulmuş"

Dayı Reşat Güneş ise, "İnşaattan düştü diye haber geldi. Biz de arkadaşlarıyla oynarken normal alanda düşmüş sandık. Okulun önüne giderken kullandıkları bir yolmuş. Sadece o değil bütün çocuklar o yolu kullanıyormuş. Hepimiz çocuk olduk, orada herkesin girmesi için gayet açık bir zemin oluşturulmuş. İnşaat alanı açık diye oraya girip okula gitmek için kullanıyorlarmış" diye konuştu.