Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyarmıştı: Kayseri'de dolu ve sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodla uyardığı kentler arasında bulunan Kayseri'de aniden bastıran dolu ve sağanak etkili oldu.
Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.
Dolu ve sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda su birikintileri oluştu.
Aniden bastıran dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlarda korunmaya çalıştı.
Sıcaklığın 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Kayseri Sağanak
Sıradaki Haber
Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz