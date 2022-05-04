Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlarda korunmaya çalıştı.

Sıcaklığın 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.