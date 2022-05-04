Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren sürücülerin dönüş için yola çıkmasıyla, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Bölgede D-100 kara yolunda da zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar kente dönüşte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Memleketlerinden ya da tatil beldelerinden otobüsle dönüş yapan vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.

Bir otobüs firmasında görevli olan Alaattin Çendek, eskiye nazaran otobüslerde yoğunluk olmasa da bayram dolayısıyla tüm biletlerin satıldığını söyledi.

Çendek, "Bayram tatili bittiği için vatandaşlar dönüyor. Ek seferler düzenleniyor. Anadolu'dan İstanbul'a geliş biletleri satıldı, yetmediği yerlerde de ek seferler açılıyor." dedi.

Şehirler arası otobüs şoförü İsmail Özdemir, "İnsanları bayramlaşmaya götürüyoruz, mutlu oluyoruz. Bayram mutluluğunu böyle yaşıyoruz ama biz bayram yapamadık henüz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'dan gelip İzmit'e gittiğini söyleyen yolculardan Tuğrul Gence, bayram vesilesiyle kız arkadaşının ailesiyle tanışıp bayramlaşacağını belirterek, "El öpüp tanıştıktan sonra geri döneceğim. Bileti kolay buldum." dedi.