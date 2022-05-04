Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Meydan mevkisinde Ahmet Karagöz idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı fındık bahçesine girdi.
Fındık ağacına çarparak devrilen aracın sürücüsü Ahmet Karagöz ve eşi Beyhan Karagöz yaralandı.
Ağır yaralanan Ahmet Karagöz, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyhan Karagöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Öte yandan, Karagöz çiftinin gübre atmak üzere fındık bahçesine gittikleri belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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