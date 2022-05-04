Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta iki yunus kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu. Yunusların ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacak.
Sinop'ta yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde iki ölü yunus gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusları bulundukları yerden aldı.
Yunusların ölüm nedenine ilişkin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince inceleme yapılacak.
Kentte daha önce meydana gelen yunus ölümleriyle ilgili yapılan incelemede, hayvanların balıkçı ağlarına takılarak boğuldukları belirlenmişti.
Etiketler: Sinop Yunus Balıkçılık
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