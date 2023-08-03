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Türkiye
AA 03.08.2023 06:38

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 27 gözaltı

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 27 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde kimliği tespit edilen 37 zanlıya yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyona, 102 ekip ve 326 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri de operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpekleriyle adreslerde yapılan aramada, 439 gram uyuşturucu, 106 sentetik hap, 22 kök Hint keneviri, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı aranıyor.

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