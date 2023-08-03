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Türkiye
İHA 03.08.2023 06:04

43 saniye drift attı: 24 bin lira para cezası yedi

Konya’da drift attığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayılan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 24 bin 406 lira para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

43 saniye drift attı: 24 bin lira para cezası yedi
[Fotograf: İHA]

Merkez Karatay ilçesi Sarı Hoca Caddesi'nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle trafik akışının olduğu cadde üzerinde bulunan ada etrafında yaklaşık 43 saniye drift attığı, daha sonra ayrıldığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis, drift atan otomobili kullanan sürücünün 23 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi.

Ehliyetine iki ay el konuldu

Otomobil, polis ekipleri tarafından Karatay ilçesinde yakalanarak durduruldu. Polisin durdurduğu sürücüye 'drift yapmak’ suçundan 24 bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine iki ay el konuldu.

Drift yapılan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

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