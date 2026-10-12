Mersin’de tütün işleme tesisinde yangın

Yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim tesisinde çıktı.

Fabrikanın depolarından birinde başlayan yangın, daha sonra diğer depolara da sıçradı. İş yerinden yoğun duman ve alevler yükselirken, yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinde görevli söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve olayın boyutuna ilişkin incelemelerin, yangının kontrol altına alınmasının ardından netleşmesi bekleniyor.