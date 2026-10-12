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Türkiye
İHA 12.10.2026 12:01

Mersin’de tütün işleme tesisinde yangın

Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tütün işleme tesisinin 3 deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mersin’de tütün işleme tesisinde yangın

Yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim tesisinde çıktı.

Fabrikanın depolarından birinde başlayan yangın, daha sonra diğer depolara da sıçradı. İş yerinden yoğun duman ve alevler yükselirken, yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinde görevli söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Mersin’de tütün işleme tesisinde yangın

Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve olayın boyutuna ilişkin incelemelerin, yangının kontrol altına alınmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

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