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Türkiye
DHA 12.10.2026 11:34

Elektrikli araç şarjdayken alev aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki şarj ünitesine bağlı elektrikli otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında küle döndü.

Elektrikli araç şarjdayken alev aldı

Konaklı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan ünitede şarj edilen elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Durumu fark eden çevredekiler ve istasyon çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası elektrikli otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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