Arnavutköy'de freni boşalan midibüs bahçeye daldı

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde park halindeki aracının yanına gelen, ismi öğrenilemeyen servis şoförü, midibüse bindi. Aracını çalıştırdıktan sonra, midibüsten gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktı.

Bunun üzerine freni boşalan araç, hareket etmeye başladı. Araç şoförü, tekrar binmek istese de araca yetişemedi. Harekete geçen araç, caddeyi geçerek, yolun kenarındaki 2 katlı bir evin bahçesine girdi.

Olayda, midibüs bahçedeki park halindeki bir otomobile ve römorkuna çarptı.

Kazada, can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, midibüste, otomobilde, römorkta ve evde maddi hasar oluştu.