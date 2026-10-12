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Türkiye
TRT Haber 12.10.2026 09:31

8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 8 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Kocaeli ve Sakarya dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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