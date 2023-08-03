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Türkiye
AA 03.08.2023 04:02

Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

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