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Dünya
AA 12.10.2026 10:47

Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını belirterek, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi.

Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Riyad'daki havalimanına yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadıklarını ifade etti.

Saldırıda yaralanan 6 Pakistan vatandaşı da dahil tüm yaralılara acil şifa dileyen Dar, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dar, Pakistan'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine bağlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı şiddetle kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), 10 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Pakistan Mekke Anlaşması
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