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Türkiye
AA 03.08.2023 02:37

Kocaeli’de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kovalamaca sonucu polisin durdurduğu otomobilden silahla açılan ateşle bir polis yaralandı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de silahlı çatışma: 1 polis yaralı
[Fotograf: İHA]

Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu polis C.B. kolundan vuruldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçtaki 2 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, yaralı polisi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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