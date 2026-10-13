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Türkiye
TRT Haber 13.10.2026 07:07

Ankara, 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi

Milli Mücadele'nin merkezi Ankara, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

Ankara, 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi

Küçük bir bozkır kasabasından çağdaş başkente uzanan yolculuk...

Ankara, 103 yıl önce Başkent ilan edildi. 13 Ekim 1923’te Meclis’te tek maddelik kanun kabul edildi: "Türkiye Devleti’nin makar-ı idaresi Ankara şehridir."

Devletin geleceği Anadolu'da şekillendi

Bu kararla yeni devletin geleceği Anadolu'da şekillendi. Cumhuriyetin değerleri sokaklara, meydanlara, binalara yansıdı.

Başkentin ilk yıllarına yolculuk: 1930’lardan Ankara fotoğrafları
Başkentin ilk yıllarına yolculuk: 1930’lardan Ankara fotoğrafları

Yeni başkentin simge yapıları bir bir yükseldi. Ankara Palas, Etnografya Müzesi, İkinci Meclis ve Anıtkabir...

Hepsi Türk milletinin kimliğini taşıyan birer mimari eser olarak hafızalara kazındı.

Aradan geçen 103 yılda şehir büyüdü, değişti ve Türkiye’nin yönetim merkezi olmayı sürdürdü.
Ve bugün Cumhuriyet’in kalbi, bir asrı aşkın süredir aynı yerde atıyor.

Ankara, geçmişin mirasıyla geleceğe yön veren başkent olmayı sürdürüyor.

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