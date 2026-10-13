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Türkiye
AA 13.10.2026 06:07

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar, çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

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