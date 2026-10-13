Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2026 01:14

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Yollarda biriken su nedeniyle yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler trafikte kontrollü seyretti.

Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerinde etkili olan kuvvetli sağanak kimi bölgelerde sele ve su baskınlarına neden oldu. Yazıkonak-Yurtbaşı kara yolunun bazı noktalarında ise sel suları nedeniyle trafik akışı bir süre durdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi.

Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde, DSİ'ye ait su tahliye kanalının aşırı yağışlar nedeniyle dolarak taşması sonucu meydana gelen olumsuzluklara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltması ve aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve ekiplerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği bildirildi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Numan Hatipoğlu'nun sağanak sonrası Yazıkonak-Yurtbaşı kara yolunda oluşan sel bölgesinde incelemelerde bulunarak, yürütülen tahliye ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Elazığ Sağanak Trafik
Sıradaki Haber
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
00:58
Trump, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi anlaşmasını "her iki tarafın da" ihlal ettiğini savundu
00:23
ABD Başkanı Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış
23:59
Mobilya atölyesinde yangın
23:47
İstanbul'da beton pompası 7 araca çarptı
23:53
Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sistemi devreye girdi
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ